1-трактор вскопал поле за 8 часов.второй -трактор вскопал поле за 10 часов.какую часть поля вскопают два трактора за 2 часа общей работы
Математика
1-трактор вскопал поле за 8 часов.второй -трактор вскопал поле за 10 часов.какую часть поля вскопают два трактора за 2 часа общей работы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1:8=1/8 (часть) вскопал 1-й трактор за 1 час 2) 1:10=1/10 (часть) вскопал 2-й трактор за 1 час 3) 1/8+1/10=5/40+4/40=9/40 (част) вскопают 2 трактора за 1 час 4) 9/40*2=9/20 (часть) Ответ: За 2 часа общей работы два трактора вскопают 9/20 поля.
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