просклонять по склонениям тополь сирень липа

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просклонять по склонениям тополь сирень липа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тополь, тополя Тополя,Тополей Тополю,тополям Тополь,тополя Тополем,тополями Тополе,Тополях.   Сирень Сирени Сирени Сирень Сиренью Сирени.   Липа,липы Липы,лип Липе,липам Липу,липы Липой,липами Липе,липах
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