В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC проведена медиана AM. Найдите медиану AM, если периметр треугольника ABC равен 32 см, а периметр треугольника ABM равен 24 см.

Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC с основанием BC проведена медиана AM. Найдите медиану AM, если периметр треугольника ABC равен 32 см, а периметр треугольника ABM равен 24 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каком значении р график уравнения у + рх = 0 пройдет через точку пересечения прямых у = 2/7 (две седьмых) х - 21 и у = -1/9 (одна девятая) х + 29?
Ответить
Математика
собственная скорость лодки 8.5 км\ч,а скорость течения реки 3.5 км\ч.расстояние между пристанями 15 км.сколько времени затратит лодка на путь между...
Ответить
Химия
H2S это какой вид связи?
Ответить
Химия
сколько потребуется хлорида натрия и воды чтобы приготовить 500 грамм 5 процентного раствора
Ответить
Математика
1-трактор вскопал поле за 8 часов.второй -трактор вскопал поле за 10 часов.какую часть поля вскопают два трактора за 2 часа общей работы
Ответить