стальной шарик диаметром 10 мм покрыт тонким слоем никеля.Вычислить массу покрытия для 1000 таких шариков,если на 1 дм в квадрате площади покрытия затрачено 0,22гр никеля
Геометрия
стальной шарик диаметром 10 мм покрыт тонким слоем никеля.Вычислить массу покрытия для 1000 таких шариков,если на 1 дм в квадрате площади покрытия затрачено 0,22гр никеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d=10 мм, значит r=5 мм S сферы=4*пи*r квадрат=4*3,14*0,05 квадрат=0,0314 дм квадрат - это S 1-го шарика, 1000 шт.S= 31.4 дм квадрат 0.01 дм квадрат - 0,22 г Ni 31,4 - х х= 0,22*31,4/0,01 = 690,8 г Ni
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