Через раствор едкого натра пропустили 5,6 л. (н.у.) оксида углерода (IV). Масса образовавшегося гидрокарбоната натрия равна а) 21 г. б) 42 г. в) 84 г. г) 22,4 л.

Химия

Через раствор едкого натра пропустили 5,6 л. (н.у.) оксида углерода (IV). Масса образовавшегося гидрокарбоната натрия равна а) 21 г. б) 42 г. в) 84 г. г) 22,4 л.

Автор: Гость