Через раствор едкого натра пропустили 5,6 л. (н.у.) оксида углерода (IV). Масса образовавшегося гидрокарбоната натрия равна а) 21 г. б) 42 г. в) 84 г. г) 22,4 л.
Химия
Через раствор едкого натра пропустили 5,6 л. (н.у.) оксида углерода (IV). Масса образовавшегося гидрокарбоната натрия равна а) 21 г. б) 42 г. в) 84 г. г) 22,4 л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaOH+CO2=NaHCO3;кол-во вещ-ва щелочи=5.6:22.4=0.25моль кол-во вещ-ва(NaHCO3)=0.25;m(NaHCO3)=0.25*84=21гр
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