|√8-4|
Алгебра
|√8-4|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\\ \\ | \sqrt{8} -4|=| \sqrt{4*2} -4|=|2 \sqrt{2} -4|=4-2 \sqrt{2} \\[/latex]
Гость:
|√8-4|=4-2√2 √8<4 -------------------------
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