во сколько раз изменится кинетическая энергия автомобиля при изменении его скорости от 5 м/с до 72 км/час?

Физика

во сколько раз изменится кинетическая энергия автомобиля при изменении его скорости от 5 м/с до 72 км/час?

Автор: Гость