во сколько раз изменится кинетическая энергия автомобиля при изменении его скорости от 5 м/с до 72 км/час?
Физика
во сколько раз изменится кинетическая энергия автомобиля при изменении его скорости от 5 м/с до 72 км/час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия тела пропорциональна квадрату его скорости. В данном случае скорость тела возросла в 4 раза, поэтому его кинетическая энергия увеличилась в 4² = 16 раз.
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