Первая бригада прополола 30% всей площади ,занятой свёклой, вторая бригада прополола 80% того ,что прополола первая бригада.Остальную площадь прополола третья бригада.Сколько процентов всей площади прополола третья бригада?
Математика
Первая бригада прополола 30% всей площади ,занятой свёклой, вторая бригада прополола 80% того ,что прополола первая бригада.Остальную площадь прополола третья бригада.Сколько процентов всей площади прополола третья бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри: находим площадь что прополола 2 бригада 30:100(вся площадь)и умножаем на 80 того что они сделали получаем 24%, дальше сумируем работу первй и второй бригад 24+30=54, далее отнимаем от всей площади вот эти 54, получаем 46% площади прополола 3 бригада. Ответ:46%
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