У Сережи в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Васи, а у Андрея- в 2 раза больше, чем у Васи. Сколько марок у каждого, если у Андрея на 80 марок больше, чем у Сережи?
Математика
У Сережи в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Васи, а у Андрея- в 2 раза больше, чем у Васи. Сколько марок у каждого, если у Андрея на 80 марок больше, чем у Сережи?
Ответ(ы) на вопрос:
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Сережа: х Вася: 3х Андрей: 6х 6х-х=80 5х=80 х=16 Сережа: 16 Вася: 48 Андрей: 96
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