У Сережи в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Васи, а у Андрея- в 2 раза больше, чем у Васи. Сколько марок у каждого, если у Андрея на 80 марок больше, чем у Сережи?

Математика

У Сережи в коллекции в 3 раза меньше марок, чем у Васи, а у Андрея- в 2 раза больше, чем у Васи. Сколько марок у каждого, если у Андрея на 80 марок больше, чем у Сережи?

Автор: Гость