что общего в питании ланцетников и моллюсков
Биология
что общего в питании ланцетников и моллюсков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ланцетники и двустворчатые моллюски - фильтраторы (питаются взвешенными в воде пищевыми частицами)
Гость:
Питаются взвешенными в воде питательными частицами, других сходств в их питании не обнаружено=)
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