книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза. альбом дороже карандаша на 28 рублей. Сколько стоит книга?
Математика
книга дороже карандаша в 5 раз, а альбом дороже карандаша в 3 раза. альбом дороже карандаша на 28 рублей. Сколько стоит книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х р стоит карандаш,тогда 5х р стоит книга и 3х р стоит альбом. зная что альбом дороже карандаша на 28 р составим уровнениение 3х-х=28 2х=28 х=28/2 х=14 14 р стоит карандаш 5х=5*14=70р стоит книга
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