.Рассчитайте массу спирта,образовавшегося в результате гидратации пропена массой 10,5г,если его выход составил 90% от теоретически возможного.
Химия
.Рассчитайте массу спирта,образовавшегося в результате гидратации пропена массой 10,5г,если его выход составил 90% от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H6+H2O=C3H7OH;кол-ва вещ-ва пропена=10.5:42==0.25моль масса спирта=0.25Х0.9Х60=13.5гр
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