.Рассчитайте массу спирта,образовавшегося в результате гидратации пропена массой 10,5г,если его выход составил 90% от теоретически возможного.

Химия

.Рассчитайте массу спирта,образовавшегося в результате гидратации пропена массой 10,5г,если его выход составил 90% от теоретически возможного.

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