сможет ли петя поднять тело, масса которого равна массе воздуха в классной комнате размером 8*6*3 см куб
Химия
сможет ли петя поднять тело, масса которого равна массе воздуха в классной комнате размером 8*6*3 см куб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8Х6Х3=144см^3=0.144дм^3;кол-во вещ-ва воздуха=0.144:22.4=0.064286моль масса воздуха=0.064286Х29=0.1864294гр-сможет!
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