красная шапочка ,мальвина золушка и дюймовочка слепили 500 вареников красная шапочка слепила в 2 раза больше вареников чем дюймовочка мальвина-столько сколько красная шапочка и дюймовочка вместе а золушка -столько сколько мальв...
Математика
красная шапочка ,мальвина золушка и дюймовочка слепили 500 вареников красная шапочка слепила в 2 раза больше вареников чем дюймовочка мальвина-столько сколько красная шапочка и дюймовочка вместе а золушка -столько сколько мальвина и дюймовочка вместе сколько вареников слепила каждая девочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х вар. слепила дюймовочка тогда 2х вар слепила кр шапочка, 2х+х вар слепила мальвина , 2х+х+х вар слепила золушка зная что всего 500 вар составим уровнение х+2х+2х+х+2х+х+х=500 10х=500 х=500/10 х=50 50 вар слепила дюймовочка 2х=50*2=100 вар слепила кр шапочка 2х+х=2*50+50=150 вар слепила мальвина 2х+х+х=2*50+50+50=200 вар слепила золушка
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