красная шапочка ,мальвина золушка и дюймовочка слепили 500 вареников красная шапочка слепила в 2 раза больше вареников чем дюймовочка мальвина-столько сколько красная шапочка и дюймовочка вместе а золушка -столько сколько мальв...

Математика

красная шапочка ,мальвина золушка и дюймовочка слепили 500 вареников красная шапочка слепила в 2 раза больше вареников чем дюймовочка мальвина-столько сколько красная шапочка и дюймовочка вместе а золушка -столько сколько мальвина и дюймовочка вместе сколько вареников слепила каждая девочка

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