Две машины везут в город ящики с помидорами - всего 9 ц помидоров. Причем на одной машине помидоров на 2 ц больше, чем на другой. Сколько ящиков везет каждая машина, если в одном ящике 10 кг помидоров?

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на одной машине х центнеров помидоров на второй (х+2) центнеров помидоров составим уравнение х+ (х+2) = 9 х+х+2=9 2х+2=9 2х=9-2 2х=7 х=3,5 центнеров в 1 центнере 100 кг, в 1 ящике 10 кг, следовательно 1 центнер это 100:10=10 ящиков помидоров таким образом в одной машине 3,5 центнеров*10=35 ящиков помидоров, а в другой машине (х+2)=3,5+2=5,5 центнеров умнозим на 10 ящиков и получим, что в другой машине 55 ящиков помидоров Ответ: в одной машине 35 ящиков, в другой машине 55 ящиков помидоров.