На ферму завезли корм, его хватит коровам на 24 дня, а козам - на 48 дня. На сколько дней хватит корма коровам и козам вместе? С объяснениями и по действиям.

Математика

На ферму завезли корм, его хватит коровам на 24 дня, а козам - на 48 дня. На сколько дней хватит корма коровам и козам вместе? С объяснениями и по действиям.

Автор: Гость