На ферму завезли корм, его хватит коровам на 24 дня, а козам - на 48 дня. На сколько дней хватит корма коровам и козам вместе? С объяснениями и по действиям.
Математика
На ферму завезли корм, его хватит коровам на 24 дня, а козам - на 48 дня. На сколько дней хватит корма коровам и козам вместе? С объяснениями и по действиям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 : 24 = 1/24 часть корма потребуется в 1 день коровам 2) 1 : 48 = 1/48 часть корма потребуется в 1 день козам 3) 1/24 +1/48 = 1/16 часть корма потребуется в 1 день коровам и козам вместе 4) 1: 1/16= на 16 дней хваити корма коровам и козам
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