Автобус ехал 3ч со скоростью 54км/ч. Оказалось, что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу, чтобы преодолеть оставшееся расстояние за 2 часа?

Математика

Автобус ехал 3ч со скоростью 54км/ч. Оказалось, что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу, чтобы преодолеть оставшееся расстояние за 2 часа?

Автор: Гость