Автобус ехал 3ч со скоростью 54км/ч. Оказалось, что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу, чтобы преодолеть оставшееся расстояние за 2 часа?
Математика
Автобус ехал 3ч со скоростью 54км/ч. Оказалось, что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать автобусу, чтобы преодолеть оставшееся расстояние за 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*54=162 (км) проехал автобус за 3 часа 2) 162: 9/14=162/1·14/9=8/1·14/1=252 (км) длина всего пути 3)252-162=90 (км) оставшееся растояние 4) 90:2=45 (км/ч) Ответ: Всего автобус должен проехать 252 км, а для того, чтобы преодолеть оставшееся расстояние в 90 км за 2 часа, автобусу необходимо ехать со скоростью 45 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две машины везут в город ящики с помидорами - всего 9 ц помидоров. Причем на одной машине помидоров на 2 ц больше, чем на другой. Сколько ящиков ве...
Химия
.Рассчитайте массу спирта,образовавшегося в результате гидратации пропена массой 10,5г,если его выход составил 90% от теоретически возможного.
Химия
сможет ли петя поднять тело, масса которого равна массе воздуха в классной комнате размером 8*6*3 см куб