Надо выразить 35006 в десятках тысяч , не знаю правильно ли мы решили, сын спорит и говорит неправильно, но у меня получилось 35 десятков тысяч 6 единиц
Математика
Надо выразить 35006 в десятках тысяч , не знаю правильно ли мы решили, сын спорит и говорит неправильно, но у меня получилось 35 десятков тысяч 6 единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 006 = 35 тысяч 6 ===================================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На ферму завезли корм, его хватит коровам на 24 дня, а козам - на 48 дня. На сколько дней хватит корма коровам и козам вместе? С объяснениями и по ...
Математика
Автобус ехал 3ч со скоростью 54км/ч. Оказалось, что он проехал 9/14 всего пути. Сколько всего км он должен проехать? С какой скоростью надо ехать а...
Математика
Две машины везут в город ящики с помидорами - всего 9 ц помидоров. Причем на одной машине помидоров на 2 ц больше, чем на другой. Сколько ящиков ве...