Надо выразить 35006 в десятках тысяч , не знаю правильно ли мы решили, сын спорит и говорит неправильно, но у меня получилось 35 десятков тысяч 6 единиц

Математика

Надо выразить 35006 в десятках тысяч , не знаю правильно ли мы решили, сын спорит и говорит неправильно, но у меня получилось 35 десятков тысяч 6 единиц

Автор: Гость