в саду посадили 35 ягодных кустов.сколько кустов красной смородины если их в 5 раз меньше чем всех кустов? сколько в саду кустов чёрной смородины если их на 17 меньше чем всех кустов?
Математика
в саду посадили 35 ягодных кустов.сколько кустов красной смородины если их в 5 раз меньше чем всех кустов? сколько в саду кустов чёрной смородины если их на 17 меньше чем всех кустов?
Ответ(ы) на вопрос:
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35:5=7 35-17=18 ответ:18 кустов черной смородины
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