в саду посадили 35 ягодных кустов.сколько кустов красной смородины если их в 5 раз меньше чем всех кустов? сколько в саду кустов чёрной смородины если их на 17 меньше чем всех кустов?

Математика

в саду посадили 35 ягодных кустов.сколько кустов красной смородины если их в 5 раз меньше чем всех кустов? сколько в саду кустов чёрной смородины если их на 17 меньше чем всех кустов?

Автор: Гость