купили 3 пакета кефира по 250 г в каждом и несколько пакетов кефира по 500 г , сколько купили пакетов кефира по 500 г если всего купили 2 кг 250 г кефира
Математика
купили 3 пакета кефира по 250 г в каждом и несколько пакетов кефира по 500 г , сколько купили пакетов кефира по 500 г если всего купили 2 кг 250 г кефира
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассчитаем сколько всего купили кефира по 250г 250*3=750 Вычислим сколько купили кефира по 500 2250-750=1500 Вычислим сколько пакетов купили по 500г 1500/500=3 Ответ: 3 пакета
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