купили 3 пакета кефира по 250 г в каждом и несколько пакетов кефира по 500 г , сколько купили пакетов кефира по 500 г если всего купили 2 кг 250 г кефира

Математика

купили 3 пакета кефира по 250 г в каждом и несколько пакетов кефира по 500 г , сколько купили пакетов кефира по 500 г если всего купили 2 кг 250 г кефира

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