Больному в течении суток нужно выпить 20 куб.см. минеральной воды.Причем днем в шесть раз больше чем утром,а вечером в три раза больше чем утром.Какой обьем минеральной воды больному нужно выпить утром,какой днем и какой вечером ?
Математика
Больному в течении суток нужно выпить 20 куб.см. минеральной воды.Причем днем в шесть раз больше чем утром,а вечером в три раза больше чем утром.Какой обьем минеральной воды больному нужно выпить утром,какой днем и какой вечером ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть больной утром выпил х куб.см, тогда днём 6х, а вечером 3х, что в сумме составило 20куб.см Составим и решим уравнение: х+3х+6х=20 10х=20 х=20:10 х=2 6х=2 умножить 6=12куб.см(днём) 3х=2 умножить 3=6куб. см (вечером) ответ:2;12;6
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