Больному в течении суток нужно выпить 20 куб.см. минеральной воды.Причем днем в шесть раз больше чем утром,а вечером в три раза больше чем утром.Какой обьем минеральной воды больному нужно выпить утром,какой днем и какой вечером ?

Математика

Больному в течении суток нужно выпить 20 куб.см. минеральной воды.Причем днем в шесть раз больше чем утром,а вечером в три раза больше чем утром.Какой обьем минеральной воды больному нужно выпить утром,какой днем и какой вечером ?

Автор: Гость