сумма трех слогаемых ровна 80,первое в два раза больше второго.а второе в 3 раза больше третьего.найдите каждое слагаемое этой сумма.

Алгебра

сумма трех слогаемых ровна 80,первое в два раза больше второго.а второе в 3 раза больше третьего.найдите каждое слагаемое этой сумма.

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