сумма трех слогаемых ровна 80,первое в два раза больше второго.а второе в 3 раза больше третьего.найдите каждое слагаемое этой сумма.
Алгебра
сумма трех слогаемых ровна 80,первое в два раза больше второго.а второе в 3 раза больше третьего.найдите каждое слагаемое этой сумма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть третье слагаемое х, тогда второе слагаемое 3х, а третье слагаемое 2(3х). Зная, что сумма трёх слагаемых равна 80, составлю и решу уравнение: х+3х+2(3х)=80 х+3х+6х=80 10х=80 х=80/10 х=8 Итак, третье слагаемое равно 8, второе слагаемое : 8*3=24, первое слагаемое : 24*2=48 Ответ: 8, 24, 48
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