на аллее лип в 3 раза больше чем тополей Всего лип и тополей 24. Сколько лип и сколько тополей на аллее
Математика
на аллее лип в 3 раза больше чем тополей Всего лип и тополей 24. Сколько лип и сколько тополей на аллее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число тополей возьмём за x, тогда число лип будет 3x получим уравнение x+3x=24 4x=24 |:4 x=6 мы имеем на аллее 6 тополей, далее 24-6=18 18 - лип Ответ: 6 топалей и 18 лип
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