на аллее лип в 3 раза больше чем тополей Всего лип и тополей 24. Сколько лип и сколько тополей на аллее

Математика

на аллее лип в 3 раза больше чем тополей Всего лип и тополей 24. Сколько лип и сколько тополей на аллее

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