Ученики поехали на экскурсию в трех автобусах.В одном было 24 человека, это на 6 меньше, чем во втором, и на 3 больше, чем в третьем. Сколько учеников поехало на экскурсию?

Математика

Ученики поехали на экскурсию в трех автобусах.В одном было 24 человека, это на 6 меньше, чем во втором, и на 3 больше, чем в третьем. Сколько учеников поехало на экскурсию?

Автор: Гость