Ученики поехали на экскурсию в трех автобусах.В одном было 24 человека, это на 6 меньше, чем во втором, и на 3 больше, чем в третьем. Сколько учеников поехало на экскурсию?

Математика
Ученики поехали на экскурсию в трех автобусах.В одном было 24 человека, это на 6 меньше, чем во втором, и на 3 больше, чем в третьем. Сколько учеников поехало на экскурсию?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый автобус - 24 чел второй: 24+6=30 чел тертий: 24-3=21 чел 24+30+21= 75 человек поехало на экскурсию
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