Туристы идут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч.Им осталось пройти 11 км. Успеют ли туристы к поезду,если он отходит через 3 часа?
Алгебра
Туристы идут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч.Им осталось пройти 11 км. Успеют ли туристы к поезду,если он отходит через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,6*3=13,8 км туристы смогут пройти за 3 часа Нужно пройти до поезда 11 км Соответственно туристы успеют
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