Туристы идут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч.Им осталось пройти 11 км. Успеют ли туристы к поезду,если он отходит через 3 часа?

Алгебра

Туристы идут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч.Им осталось пройти 11 км. Успеют ли туристы к поезду,если он отходит через 3 часа?

Автор: Гость