У Тани 25 орехов .Сколько орехов она должна отдать брату чтобы у неё осталось на 9 орехов больше чем будет у брата?

Математика
У Тани 25 орехов .Сколько орехов она должна отдать брату чтобы у неё осталось на 9 орехов больше чем будет у брата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-9=16 16/2=8 ответ- таня дала брату 8 орехов Известно что у Тани должно получиться на 9  орехов больше чем у ее брата 25-9=16 оставшиеся орехи делим на 2 детей и получаем сколько дала орехов брату(8) а у нее осталос 9+8= 17 орехов
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