У Тани 25 орехов .Сколько орехов она должна отдать брату чтобы у неё осталось на 9 орехов больше чем будет у брата?
Математика
У Тани 25 орехов .Сколько орехов она должна отдать брату чтобы у неё осталось на 9 орехов больше чем будет у брата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-9=16 16/2=8 ответ- таня дала брату 8 орехов Известно что у Тани должно получиться на 9 орехов больше чем у ее брата 25-9=16 оставшиеся орехи делим на 2 детей и получаем сколько дала орехов брату(8) а у нее осталос 9+8= 17 орехов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Туристы идут по направлению к станции со скоростью 4,6 км/ч.Им осталось пройти 11 км. Успеют ли туристы к поезду,если он отходит через 3 часа?
Математика
Ученики поехали на экскурсию в трех автобусах.В одном было 24 человека, это на 6 меньше, чем во втором, и на 3 больше, чем в третьем. Сколько учени...
Математика