У Тани 25 орехов .Сколько орехов она должна отдать брату чтобы у неё осталось на 9 орехов больше чем будет у брата?

Гость: Гость:

25-9=16 16/2=8 ответ- таня дала брату 8 орехов Известно что у Тани должно получиться на 9 орехов больше чем у ее брата 25-9=16 оставшиеся орехи делим на 2 детей и получаем сколько дала орехов брату(8) а у нее осталос 9+8= 17 орехов