Останется ли верной пропорция 32:27=64:54, если разделить оба члена первого отношения на3 , а второго - на 4?
Математика
Останется ли верной пропорция 32:27=64:54, если разделить оба члена первого отношения на3 , а второго - на 4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32/3 : 27/3=64/4 : 54/4 32/3 ·3/27=64/4 ·4/54 32/27=64/54, тоесть 32:27=64:54, исходя из этого видим, что пропорция остается верной=)
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