Останется ли верной пропорция 32:27=64:54, если разделить оба члена первого отношения на3 , а второго - на 4?

Математика

Останется ли верной пропорция 32:27=64:54, если разделить оба члена первого отношения на3 , а второго - на 4?

Автор: Гость