Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм про Тарзана и ещё 15 мин -мультфильм.Сколько всего минут Вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи,обратные данной,и реши их.
Математика
Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм про Тарзана и ещё 15 мин -мультфильм.Сколько всего минут Вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи,обратные данной,и реши их.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15+45=60 минут Вася смотрел телевизор Задачи обратные данной: 1) Вася смотрел телевизор 60 минут. Из них 45 минут он смотрел фильм про Тарзана, остальное время смотрел мультфильмы. Сколько времени Вася смотрел мультфильмы? 60-45=15 минут 2) Вася смотрел телевизор 60 минут. Из них 15 минут он смотрел мультфильмы, а остальное время смотрел фильм про Тарзана. Сколько времени Вася смотрел фильм? 60-15=45 минут
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