Нефть разлили в одинаковые цистерны. во сколько раз в 2-х цистернах меньш нефти, чем в 14-ти цинсстернах?
Математика
Нефть разлили в одинаковые цистерны. во сколько раз в 2-х цистернах меньш нефти, чем в 14-ти цинсстернах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14/2=7 в 7 раз в 14 цинсстернах больше чем в 2
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