Нефть разлили в одинаковые цистерны. во сколько раз в 2-х цистернах меньш нефти, чем в 14-ти цинсстернах?

Математика

Нефть разлили в одинаковые цистерны. во сколько раз в 2-х цистернах меньш нефти, чем в 14-ти цинсстернах?

Автор: Гость