Поезд , двигаясь со скоростью 70км/ч, проходитза t ч расстояние s км. Задайте формулой зависимость S от t. Найдете значение функции, соответствующее значение аргумента, равному 2,4;3,8.
Алгебра
Поезд , двигаясь со скоростью 70км/ч, проходитза t ч расстояние s км. Задайте формулой зависимость S от t. Найдете значение функции, соответствующее значение аргумента, равному 2,4;3,8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S -[/latex] расстояние [latex]t-[/latex] время [latex]v-[/latex] скорость [latex]v=70[/latex] км/ч [latex]S=v*t[/latex] [latex]S=70*t[/latex] - формула зависимости [latex]S[/latex] от [latex]t[/latex] [latex]1)[/latex] Если [latex]t=2.4,[/latex] то [latex]S=70*2.4=168[/latex] км [latex]2)[/latex] Если [latex]t=3.8,[/latex] то [latex]S=70*3.8=266[/latex] км
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