Один из углов параллелограмма составляет 25% другого.Найти углы параллеограмма
Геометрия
Один из углов параллелограмма составляет 25% другого.Найти углы параллеограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - это первый угол, тогда 2ой х*25%=0,25х отсюда следует 2х + 2*0,25*х=360, 2,5х=360 х=144 первый угол 0,25х=144*0,25=36 второй угол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нефть разлили в одинаковые цистерны. во сколько раз в 2-х цистернах меньш нефти, чем в 14-ти цинсстернах?
Алгебра
Поезд , двигаясь со скоростью 70км/ч, проходитза t ч расстояние s км. Задайте формулой зависимость S от t. Найдете значение функции, соответствующе...
Математика
Когда турист прошел 0,35 всего пути, то до середины пути ему осталось пройти 6 км. Найдите длину всего пути.
Математика
Вася 45 мин смотрел по телевизору фильм про Тарзана и ещё 15 мин -мультфильм.Сколько всего минут Вася смотрел эти фильмы?Составь две задачи,обратны...