Журнал стоит а рублей и b копеек. Выразите стоимость журнала в копейках.
Экономика
Журнал стоит а рублей и b копеек. Выразите стоимость журнала в копейках.
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Гость:
( 100a+b) копеек
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