Продолжить ряд закономерности букв. О,Д,Т,Ч,П.......
Математика
Продолжить ряд закономерности букв. О,Д,Т,Ч,П.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О,Д,Т,Ч,П,Ш,С,В,Д,Д 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9,10 это закономерность букв в заисимости от назания цифр
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