В теплице с 1 квадратного метра снимают 30 кг огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр?

Математика
В теплице с 1 квадратного метра снимают 30 кг огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим S теплицы=10кв.м 10умножаем на 30=300кг огурцов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
масса пустого сосуда 600г. когда его полностью заполнили водой, его масса стала равной 2,6 кг. какова вместительность сосуда
Ответить
Математика
известно что b+c=21 чему равно выражение(c+5)+b
Ответить
Физика
Какова скорость движения автомобиля, если его колеса радиусом 30 см делают 600 оборотов в минуту?
Ответить
Математика
В урне 9 белых и шесть черных шаров. Из урны вынимают два шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся белыми?
Ответить
Математика
Продолжить ряд закономерности букв. О,Д,Т,Ч,П.......
Ответить