В теплице с 1 квадратного метра снимают 30 кг огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр?
Математика
В теплице с 1 квадратного метра снимают 30 кг огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим S теплицы=10кв.м 10умножаем на 30=300кг огурцов
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