В теплице с 1 квадратного метра снимают 30 кг огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр?

Математика

В теплице с 1 квадратного метра снимают 30 кг огурцов. Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр?

Автор: Гость