Какова скорость движения автомобиля, если его колеса радиусом 30 см делают 600 оборотов в минуту?

Физика
Какова скорость движения автомобиля, если его колеса радиусом 30 см делают 600 оборотов в минуту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=(2x3,14)xR 6,28х30=188,4 см длина окружности колеса 600х188,4=113040 см/мин =1130,4 м/мин 1130,4х60=67824 м/час=67,8 км/ч
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