масса пустого сосуда 600г. когда его полностью заполнили водой, его масса стала равной 2,6 кг. какова вместительность сосуда

Физика

масса пустого сосуда 600г. когда его полностью заполнили водой, его масса стала равной 2,6 кг. какова вместительность сосуда

Автор: Гость