масса пустого сосуда 600г. когда его полностью заполнили водой, его масса стала равной 2,6 кг. какова вместительность сосуда

Физика
масса пустого сосуда 600г. когда его полностью заполнили водой, его масса стала равной 2,6 кг. какова вместительность сосуда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,6 - 0,6 = 2 кг.воды в сосуде плотность воды 1000 кг/м3, следовательно и 2 литра вместительность сосуда
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