найдите гепотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам A=6 и B=8
Геометрия
найдите гепотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам A=6 и B=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора гипотенуза=√(А^2+B^2)=√(36+64)=√100=10 Ответ: 10
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