масса одного метра рельса равна32 килограмма.Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60 тонн, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 километров?
Математика
масса одного метра рельса равна32 килограмма.Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60 тонн, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 км х 2 = 360 км рельсов нужно для строительства ж/д 180 км 360 км = 360 000 метров 60 тонн = 60 000 кг 1) 360 000 х 32 =11 520 000 кг всего рельсов нужно для строительства ж/д 2) 11 520 000 : 60 000 = 192 вагона понадобится
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