масса одного метра рельса равна32 килограмма.Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъёмностью 60 тонн, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 километров?

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180 км х 2 = 360 км рельсов нужно для строительства ж/д 180 км 360 км = 360 000 метров 60 тонн = 60 000 кг 1) 360 000 х 32 =11 520 000 кг всего рельсов нужно для строительства ж/д 2) 11 520 000 : 60 000 = 192 вагона понадобится