2 дм: 4 , 1дм 6см:4 , 16см -4см , 24см:4
Математика
2 дм: 4 , 1дм 6см:4 , 16см -4см , 24см:4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 дм:4=5см ; 1дм6см:4=4см ; 16см:4=4см ; 24см:4=6см
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