є бідони місткістю 3л і 5л.як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1л води

Гость: Гость:

Набираэмо 5 літрів, переливаємо в 3 л бідон. Маємо 3 літри 3 літри переливаємо з 3літрового в 5 літровий. В порожній 3літровий набираємо 3 літри води, доливаємо в 5літровий і в 3літровому лишається 1 літр