є бідони місткістю 3л і 5л.як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1л води
Математика
є бідони місткістю 3л і 5л.як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1л води
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Набираэмо 5 літрів, переливаємо в 3 л бідон. Маємо 3 літри 3 літри переливаємо з 3літрового в 5 літровий. В порожній 3літровий набираємо 3 літри води, доливаємо в 5літровий і в 3літровому лишається 1 літр
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