Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 0,2 м/с и ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. Какова масса платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до 0,1 м/с
Физика
Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 0,2 м/с и ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. Какова масса платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до 0,1 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₁= 6×10⁴кг m₁V₁ + m₂V₂ = m₁U₁ + m₂U₂ V₁ = 0,2м/с m₂(U₂ - V₂) = m₁(U₁ - V₁) V₂ = 0 m₂ = m₁(U₁ - V₁)/(V₂ -U²) U₁= 0.1м/с m² =6×10⁴ ×(0,2 -0,1)÷0,4 = 2400(кг) U₁= 0,4 м/с U₂ - ?
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