Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 0,2 м/с и ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. Какова масса платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до 0,1 м/с

Физика
Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 0,2 м/с и ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. Какова масса платформы, если после удара скорость вагона уменьшилась до 0,1 м/с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m₁= 6×10⁴кг            m₁V₁ + m₂V₂ = m₁U₁ + m₂U₂ V₁ = 0,2м/с             m₂(U₂ - V₂) = m₁(U₁ - V₁) V₂ = 0                      m₂ = m₁(U₁ - V₁)/(V₂ -U²) U₁= 0.1м/с              m² =6×10⁴ ×(0,2 -0,1)÷0,4 = 2400(кг) U₁= 0,4 м/с U₂ - ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
є бідони місткістю 3л і 5л.як можна за допомогою цих бідонів набрати з річки 1л води
Ответить
Математика
преобразуй неравенство в равенство 24больше23, 46 больше53,75 больше 72
Ответить
Математика
Ученик прочитал в первый день 30 % всей книги,во второй 40 % оставшейся части, а в третий - остальные 105 страниц. Сколько всего страниц в книге?
Ответить
Геометрия
найдите гепотенузу прямоугольного треугольника по данным катетам A=6 и B=8
Ответить
Математика
2 дм: 4 , 1дм 6см:4 , 16см -4см , 24см:4
Ответить