из пункта А выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через час из этого пункта в противоположном направлении вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет 68 км?

Математика

из пункта А выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через час из этого пункта в противоположном направлении вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет 68 км?

Автор: Гость