из пункта А выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через час из этого пункта в противоположном направлении вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет 68 км?
Математика
из пункта А выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через час из этого пункта в противоположном направлении вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Через какое время расстояние между ними будет 68 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за первый час на 20 км 20+4=24 км за второй и сответственно за третий час 20+24+24=68 расстояние между ними 68 км будет через 3 часа
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