В городе 550 тысяч жителей.Население в нем ежегодно увеличеваетсяна 3%.Сколько жителей будет в городе через год?

Математика

В городе 550 тысяч жителей.Население в нем ежегодно увеличеваетсяна 3%.Сколько жителей будет в городе через год?

Автор: Гость