В городе 550 тысяч жителей.Население в нем ежегодно увеличеваетсяна 3%.Сколько жителей будет в городе через год?
Математика
В городе 550 тысяч жителей.Население в нем ежегодно увеличеваетсяна 3%.Сколько жителей будет в городе через год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 550 000*3/100= 16 500 жителей это 3 % 2) 550 000+16 500=566 500 жителей будет через год
Гость:
550тыс-100% хтыс-103% х=550*103/100=566,5тыс жителей через год
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