сколько кроликов сидит в клетке если у них у всех 36? ног? 32? ноги? 28 ног?
Математика
сколько кроликов сидит в клетке если у них у всех 36? ног? 32? ноги? 28 ног?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36/4=9 кроликов 2) 32/4=8 кроликов 3) 28/4=7 кроликов
Гость:
36/4=9 32/4=8 28/4=7
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