Визнач відміннок іменників: Косі промені сонця вряди-годи виглядають в прорісях повстяних хмар.

Қазақ тiлi
Визнач відміннок іменників: Косі промені сонця вряди-годи виглядають в прорісях повстяних хмар.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промені - Н.в. Сонця - Р.в.(кого-чого?) Прорісях - М.в.( в кому/в чому?) Хмар - Р.в.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из пункта А выехал велосипедист со скоростью 20 км/ч. Через час из этого пункта в противоположном направлении вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Че...
Ответить
Математика
сколько кроликов сидит в клетке если у них у всех 36? ног? 32? ноги? 28 ног?
Ответить
Математика
В городе 550 тысяч жителей.Население в нем ежегодно увеличеваетсяна 3%.Сколько жителей будет в городе через год?
Ответить
Алгебра
решите методы подстановки систему уравнений 2х^2-y^2=14 3x+2y=5
Ответить
Физика
Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со скоростью 0,2 м/с и ударяет буферами, после чего платформа получает скорость 0,4 м/с. Какова ...
Ответить