Визнач відміннок іменників: Косі промені сонця вряди-годи виглядають в прорісях повстяних хмар.
Қазақ тiлi
Визнач відміннок іменників: Косі промені сонця вряди-годи виглядають в прорісях повстяних хмар.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промені - Н.в. Сонця - Р.в.(кого-чого?) Прорісях - М.в.( в кому/в чому?) Хмар - Р.в.
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