с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого  на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.

Математика
с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого  на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 кг - с первого участка 8+3=11 - со второго участка (на 3 больше чем с первого) Всего: 8+11=19 кг Ответ:м 19
Гость:
1)8+(8+3)=19(кг) Ответ:19 кг кабачков собрали с двух участков.
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