с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.
Математика
с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 кг - с первого участка 8+3=11 - со второго участка (на 3 больше чем с первого) Всего: 8+11=19 кг Ответ:м 19
Гость:
1)8+(8+3)=19(кг) Ответ:19 кг кабачков собрали с двух участков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Математика
Круг ипподрома имеет длину 800 м. Двигаясь рысью, лошадь развивает скорость 4м/с, галопом 6 м/с. На сколько быстрее проходит лошадь 3 круга галопом...
Қазақ тiлi