с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.

Математика

с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.

Автор: Гость