есть бидоны объемом 3 и 5 литров. Как можна с помощью этих бидоно набрать из речки 1 литр воды?
Математика
есть бидоны объемом 3 и 5 литров. Как можна с помощью этих бидоно набрать из речки 1 литр воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
набрать в 3 литровый бидон воды и вылить в 5 литровый. в 5 литровом не хватает два литра. набрать еще 3 литровый бидон и вылить в 5 литровый, в 3 литровом останется 1 л
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