5y-x=6 3x-4y=4
Алгебра
5y-x=6 3x-4y=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]5y-x=6\\3x-4y=4\\ \\-x+5y=6/*3\\3x-4y=4\\\\-3x+15y=18\\3x-4y=4\\11y=22\\y=22:11 [/latex] [latex]\\y=2\\ \\10-x=6\\x=10-6\\x=4 \\ \\ \left \{ {{y=2} \atop {x=4}} \right. [/latex]
Гость:
5y-x=6⇒x=5y-6 3x-4y=4 15y-18-4y=4 11y=4+18 11y=22 y=22/11=2 x=5*2-6 x=10-6 x=4 (4;2)
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