топливный бак трактора вмещает при нормальном наполнении 75 кг керосина.определите емкость топливного бака?
Физика
топливный бак трактора вмещает при нормальном наполнении 75 кг керосина.определите емкость топливного бака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плотность керосина 800 кг/м3 800/75=10,67 коэффициент 1/10,67=0,094 м3 = 94 литра объем топливного бака
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