топливный бак трактора вмещает при нормальном наполнении 75 кг керосина.определите емкость топливного бака?

Физика
топливный бак трактора вмещает при нормальном наполнении 75 кг керосина.определите емкость топливного бака?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плотность керосина 800 кг/м3 800/75=10,67 коэффициент 1/10,67=0,094 м3 = 94 литра объем топливного бака
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Квадрат со стороной 10 расположен так,что центр его находится в начале координат,а стороны парралельны осям координат.Определите координаты вершин ...
Ответить
Математика
в двух банках 5 л. молока .Когда в одну банку добавили 1 л.молока то в ней стало в 2 раза больше молока чем в другой.Сколько литров молока было в к...
Ответить
Математика
из каких деталей танграма можно сложить равнобедренный прямоугольный треугольник?
Ответить
Математика
с одного участка собрали 8 кг кабачков а с другого  на 3кг больше .сколько всего кг кабачков собрали с двух участков.
Ответить
Алгебра
5y-x=6 3x-4y=4
Ответить