в двух банках 5 л. молока .Когда в одну банку добавили 1 л.молока то в ней стало в 2 раза больше молока чем в другой.Сколько литров молока было в каждой банке? эта задача на части как решить помогите
Математика
в двух банках 5 л. молока .Когда в одну банку добавили 1 л.молока то в ней стало в 2 раза больше молока чем в другой.Сколько литров молока было в каждой банке? эта задача на части как решить помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - коль-во литров в первой банке, у - во второй тогда х+у=5 (1) х+1=2у (2) Из первого выразим х х=5-у подставим в (2) 5-у+1=2у 3у=6 у=2 Вернемся к х х=5-2=3 Ответ: 3 и 2 литра
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