в двух банках 5 л. молока .Когда в одну банку добавили 1 л.молока то в ней стало в 2 раза больше молока чем в другой.Сколько литров молока было в каждой банке? эта задача на части как решить помогите

Математика

в двух банках 5 л. молока .Когда в одну банку добавили 1 л.молока то в ней стало в 2 раза больше молока чем в другой.Сколько литров молока было в каждой банке? эта задача на части как решить помогите

Автор: Гость